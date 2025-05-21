Группа евродепутатов призвала заморозить все финансирование Венгрии "за российский путь"

Также депутаты собирают подписи под петицию о принятии в отношении Венгрии правовых мер

Виктор Орбан (Фото: NEIL HALL/EPA)

Рабочая группа Европейского парламента по борьбе с коррупцией обратилась к Европейской комиссии с петицией, которая требует заморозки всей помощи ЕС Венгрии за систематические нарушения прав и свобод. Об этом сообщает YLE.

Как сообщил депутат Европарламента Ээро Хейнялуома, являющийся членом группы и одним из подписантов петиции, после того, как ранее были заморожены 20 млрд евро европейских субсидий для Венгрии, ситуация только ухудшилась.

"Венгрия на самом деле ничего не сделала после начала. Она не выполнила обещаний по улучшению механизмов верховенства права", – сказал он.

По словам Хейнялуомы, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана преследует судей и пытается воспрепятствовать функционированию независимого суда.

Кроме того, этой весной Венгрия одобрила новое законодательство, ограничивающее свободу собраний.

Венгрия также приняла закон, разрешающий властям проверять счета неправительственных организаций на предмет возможного иностранного происхождения средств.

В преддверии выборов в ЕС Венгрия заморозила все средства многих оппозиционных партий под предлогом того, что власти выясняют их происхождение. Таким образом правительство препятствовало партиям проводить предвыборную кампанию.

"В то же время коррупция распространилась массово. Это российский путь", – заявил Хейнялуома.

По его словам, несмотря на замороженные субсидии, Венгрия продолжает получать другие средства ЕС, например, на сельское хозяйство и научные исследования.

Депутаты Европарламента также собирают подписи для последующей петиции.