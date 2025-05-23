Немецкие депутаты призывают главу МИД добиться лишения Венгрии голоса в Совете ЕС

Евродепутаты Даниэль Фрейнд и Мориц Кернер обратились к Йоханну Вадефулю с призывом приостановить голос Венгрии в Совете ЕС

Йоханн Вадефуль (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Два депутата Европарламента от Германии призывают министра иностранных дел Йоханна Вадефуля повлиять на приостановку голоса Венгрии в Совете Евросоюза в вопросах, касающихся замороженных российских активов и санкций против страны-агрессора. Об этом пишет Spiegel.

В Брюсселе, в частности, ждут решения о продлении замораживания российских активов. Кроме того, планируется принять новый, уже 18-й по счету, масштабный пакет санкций против РФ. Однако достижение единства среди стран ЕС может усложнить позиция правительства Венгрии, которое сохраняет приверженность Москве, отмечают журналисты.

Евродепутаты Даниэль Фрейнд и Мориц Кернер обратились к Вадефулю: "В течение многих лет мы наблюдаем систематический демонтаж верховенства права, эрозию демократических институтов и создание коррумпированного аппарата власти".

Они ссылаются на коалиционное соглашение между ХДС и СДПГ, в котором отмечается необходимость "гораздо решительнее использовать имеющиеся механизмы защиты", в частности возможность лишения права голоса в Совете ЕС.