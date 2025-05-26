Мерц считает, что нужно давление на Венгрию и Словакию из-за их политики в отношении РФ

Немецкий канцлер заявил, что у ЕС достаточно инструментов для давления на оба правительства – Венгрии и Словакии

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерениях усилить давление на правительства Венгрии и Словакии, имеющие пророссийские позиции. Об этом сообщает n-tv.

"Мы не сможем избежать конфликта с Венгрией и Словакией, если они и дальше будут придерживаться этого [пророссийского] курса. В то же время мы не можем допустить, чтобы решения всего Евросоюза зависели от такого незначительного меньшинства", – сказал глава немецкого правительства, имея в виду торможение обоими государствами санкционной политики ЕС.

Мерц отметил, что на прошлой неделе разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, у ЕС достаточно инструментов для давления на оба правительства – Венгрии и Словакии. К ним, в частности, относятся производства за нарушение принципов верховенства права.

"Всегда существует также возможность лишить их финансирования из европейских фондов", – добавил канцлер Германии.