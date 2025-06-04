Словаки просили про референдум щодо скасування санкцій проти Росії. Президент відмовив
Президент Словаччини Петер Пеллегріні не підтримав заклик провести референдум про скасування санкцій проти Росії. Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію.
Петиція з'явилася на сайті президента Словаччини ще 5 травня.
"Чи згодні ви з тим, щоб Словацька Республіка не застосовувала санкції щодо Російської Федерації, які шкодять словацьким громадянам, підприємцям та бізнесменам?", – йшлося у документі.
Пеллегріні наголосив, що санкції проти Росії ухвалюються одностайно усіма країнами-членами ЄС. Без згоди Словаччини такі рішення не можуть бути ухвалені.
"Якщо Словаччина в референдумі вирішить відхилити санкції проти Російської Федерації, вона вирішить відхилити те, за що сама проголосувала через свого прем'єр-міністра на європейському рівні", – заявив він.
У процесі прийняття санкцій Словаччина ретельно оцінює їхній потенційний вплив на економіку, торгівлю та двосторонні відносини з іншими країнами, і не підтримує заходи, які суперечать власним інтересам, безпеці або суверенітету Словаччини, додав президент.
За словами Пеллегріні, президент Словацької Республіки зобов'язаний перевірити петицію на відповідність законам та Конституції.
"Після аналізу я змушений відмовити в оголошенні референдуму через три основні неточності в питанні. Перша – незрозуміло, що означає "Словацька Республіка"(тільки державні органи чи всі громадяни й підприємці). Друга – неясність щодо санкцій: чи це лише санкції проти держави Росія, чи й інших осіб і компаній. Третя – проблема визначення шкоди від санкцій для словацьких громадян і підприємців та відсутність чітких критеріїв для оцінки. Тому референдум провести неможливо", – підсумував він.
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