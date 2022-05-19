"Словно взбесились". Россияне обстреливали Сумскую область вдоль всей границы – глава ОВА
Вечером 18 мая российские войска совершили несколько обстрелов Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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"Тревожный вечер в Сумской области. Российские враги словно взбесились: вечером продолжались обстрелы вдоль всей границы Сумской области", – написал Живицкий.
По его информации, враги вели огонь с территории России:
- около 17:30 было 10 взрывов в Глуховском районе;
- почти в 20:00 в Великописаревской громаде – шесть миноментных прилетов;
- в то же время работали САУ по Белопольскому району.;
- в то же время по Путивльскому району враг стрелял из автоматов;
- около 22:00 по территории Белопольской громады – массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия длился около получаса.
- почти в 22:30 враг открыл огонь из САУ по территории Путивльской громады.
"Мы реагировали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет. Информация уточняется", – сообщил глава ОВА.
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