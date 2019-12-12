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"Слуг народа" бесплатно пригласили на матч "Динамо" vs "Лугано"

"Слуг народа" бесплатно пригласили на матч "Динамо" vs "Лугано" - Фото
слуга_народа
12.12.2019, 12:18

Сообщение о бесплатных билетах на матч присылали в чате фракции еще на прошлой неделе

Нардепов от Слуги народа пригласили бесплатно посетить футбольный матч между киевским клубом "Динамо" и швейцарским "Лугано", который пройдет 12 декабря в 19:55 на НСК Олимпийский в Киеве. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источник.

По их информации, сообщение о бесплатных билетах на матч присылали в чате фракции еще на прошлой неделе. Депутатам предлагали забрать билеты в секретариате фракции из здания комитетов Рады на ул. Садовой, 3.

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верховная рада Слуга народа футбол динамо лугано
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