"Слуг народа" бесплатно пригласили на матч "Динамо" vs "Лугано"

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Нардепов от Слуги народа пригласили бесплатно посетить футбольный матч между киевским клубом "Динамо" и швейцарским "Лугано", который пройдет 12 декабря в 19:55 на НСК Олимпийский в Киеве. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источник.

По их информации, сообщение о бесплатных билетах на матч присылали в чате фракции еще на прошлой неделе. Депутатам предлагали забрать билеты в секретариате фракции из здания комитетов Рады на ул. Садовой, 3.

Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть.

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