Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть

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Если киевляне не победят, то покинут турнир

Сегодня киевское "Динамо" в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы сыграет в домашнем матче против швейцарского "Лугано". Об этом сообщает uefa.com.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирный расклад

"Динамо кровь" из носу нужна победа. После поражения в Швеции от "Мальме" (3:2), киевляне опустились на третье место в группе. Отрыв от проходной второй позиции составляет два очка. Однако даже сегодняшняя победа не гарантирует успех украинскому клубу. Если лидирующие "Копенгаген" и "Мальме" распишут ничью, то "Динамо" останется за бортом турнира.

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"Лугано" потеряло все шансы на выход в плей-офф. В зачетной строке у швейцарцев всего два очка. Одно из них они добыли в предыдущем матче с "Динамо" (0:0).

Форма команд

"Динамо" подходит к поединку не в лучших кондициях. Бело-синие трижды проигрывали в последних пяти матчах ("Шахтеру" -1:0 , "Мальме" – 3:2 и "Заре" – 1:2). Такие результаты привели к потере позиций динамовцев по всем фронтам: в чемпионате Украины они отстают от лидера на 13 очков, а теперь еще и могут вылететь из Лиги Европы.

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"Лугано" в последних пяти играх тоже не отличалось стабильностью: две победы, два поражения, ничья. В отличие от первой встречи с "Динамо бьянконери уже не аутсайдеры швейцарской Суперлиги. Сейчас они занимают шестое место – и борются за место в еврокубках.

Где и когда смотреть

Поединок начнется в 19:55 в Киеве на НСК Олимпийский. Посмотреть прямую трансляцию игры можно будет на канале Футбол 2.

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Теги: футбол, фото, видео, Лига Европы, трансляция, онлайн, динамо киев, лугано, ле
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