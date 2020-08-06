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Слуга народа начинает предвыборную кампанию под новым слоганом

06.08.2020, 14:40
Слуга народа начинает предвыборную кампанию под новым слоганом - Фото
Евгения Кравчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа определилась со слоганом на предвыборную кампанию

Партия Слуга народа на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе" и начала предвыборную кампанию под слоганом "Украина - это ты", сообщила в Facebook заместитель главы фракции в Верховной Раде Евгения Кравчук.

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Она отметила, что это слоган был выбран не случайно, так как "Слуга народа завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте. То есть украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше".

Кравчук также добавила, что украинцы могут стать властью, приобщившись к решению важных вопросов жизни общества.

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  • Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
  • Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут, уточняется в постановлении.
  • 29 июля Слуга народа решила отказаться от слогана "Сделаем их вместе".

Наталия Софиенко
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