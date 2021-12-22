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Слуга народа обходит Европейскую солидарность на 5% – опрос Группы Рейтинг

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 11:59
Слуга народа обходит Европейскую солидарность на 5% – опрос Группы Рейтинг - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине декабря 2021 года, в парламент попали бы восемь партий. С отрывом в 5% в рейтинге лидирует Слуга народа, за ней – Европейская солидарность. Об этом говорится в результатах опроса Группы Рейтинг.

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В Рейтинге сообщили LIGA.net, что у исследования частично был заказчик, но назвать его они не могут, в части рейтинга партий – опрос проводился в рамках собственного регулярного мониторинга.

Среди определившихся и имеющих намерение идти на выборы, социологи получили такие результаты (в скобках – данные на 14-16 декабря 2021 года):

1. Слуга народа – 19,2% (19,1%);
2. Европейская солидарность – 14,1% (13,5%);
3. Батькивщина – 11,1% (11,2%);
4. ОПЗЖ – 10,5% (10,5%);
5. Сила и честь – 6,5% (7,3%);
6. Украинская стратегия Гройсмана – 6,8% (6%);
7. Партия Дмитрия Разумкова – 6,0% (6,2%);
8. Партия Наши Евгения Мураева – 5,7% (5,6%).

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Слуга народа обходит Европейскую солидарность на 5% – опрос Группы Рейтинг

Шансы попасть в Раду также есть у Радикальной партии (4,2%) и Удара (4,0%).

Нажмите, чтобы увеличить:

Слуга народа обходит Европейскую солидарность на 5% – опрос Группы Рейтинг

Опрос проводился с 16 по 18 декабря по телефону среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей стране, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2,0%.

  • Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   
  • Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.
Александр Матвиенко
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верховная рада Слуга народа рейтинг выборы опрос социология европейская солидарность
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