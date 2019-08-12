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Слуга народа озвучила условие для досрочных местных выборов

Слуга народа озвучила условие для досрочных местных выборов - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 10:32

Глава избирательного штаба партии Александр Корниенко прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов

Нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить досрочные местные выборы. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

"Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича (Богдана, главу офиса президента, – ред.) в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить эту реформу чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - отметил Корниенко.

По его словам, этот вопрос нужно рассматривать в комплексе.

"Люди точно хотят, во-первых, завершение этой реформы, потому что половина находится в подвешенном состоянии – половина в общинах, половина не в общинах. Кому-то нужен районный уровень, а кому-то он уже не нужен, там, где община объединяла весь район. Есть дублирование функций – районные государственные администрации как распорядители средств пытаются давить на общины, люди на это жалуются", - объяснил Корниенко.

Отвечая на вопрос, что под завершением реформы децентрализации имеется ли в виду принятие соответствующих изменений в Конституцию, Корниенко сказал: "Есть несколько моделей, как можно ее завершить. Одна из моделей предусматривает принятие изменений в Конституцию. Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят".

  • 30 июля сообщалось, что Богдан не исключает проведение досрочных местных выборов при выполнении нескольких условий.

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