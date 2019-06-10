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10.06.2019, 22:20

Слуга народа предлагает сообщать о "негодных" кандидатах

Слуга народа предлагает сообщать о "негодных" кандидатах - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии объявили "постпраймериз"

В партии Слуга народа объявили о начале "постпраймериз" и призвали всех избирателей сообщать о тех людях из ее избирательного списка, которые по объективным причинам недостойны в нем находиться. Об этом сообщается в Facebook партии.

"Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины - напишите нам об этом", - написано на странице партии.

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9 июня была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 июля. В партии сказали, что список не окончательный, еще будут "пост-праймериз". Некоторые кандидатуры могут быть исключены из списка

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы
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