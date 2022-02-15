Слуга народа просит ОАСК отменить решения Киевсовета, которые ослабили влияние Банковой
Глава фракции Слуга народа в Киевсовете Андрей Витренко просит Окружной админсуд Киева отменить решения столичной власти о создании департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА), которые должны забрать большинство полномочий у районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщается на сайте ОАСК.
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Согласно принятым 3 февраля решениям Киевсовета, полномочия местных органов в админрайонах столицы будут выполнять структурные подразделения Киевсовета –департаменты КГГА Голосеевского, Дарницкого и еще восьми районов Киева.
Витренко просит суд приостановить действие обжалуемых решений, а также запретить создавать и регистрировать новосозданные департаменты.
- Если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее время, больше всего кресел получили бы партии Удар, Европейская солидарность и Слуга народа – опрос Рейтинга.
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