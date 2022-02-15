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Слуга народа просит ОАСК отменить решения Киевсовета, которые ослабили влияние Банковой

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 18:33
Слуга народа просит ОАСК отменить решения Киевсовета, которые ослабили влияние Банковой - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из YouTube-трансляции

Глава фракции Слуга народа в Киевсовете Андрей Витренко просит Окружной админсуд Киева отменить решения столичной власти о создании департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА), которые должны забрать большинство полномочий у районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщается на сайте ОАСК.

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Согласно принятым 3 февраля решениям Киевсовета, полномочия местных органов в админрайонах столицы будут выполнять структурные подразделения Киевсовета –департаменты КГГА Голосеевского, Дарницкого и еще восьми районов Киева.

Витренко просит суд приостановить действие обжалуемых решений, а также запретить создавать и регистрировать новосозданные департаменты.

СПРАВКА. В конце января Кабмин изменил порядок назначения глав районных госадминистраций Киева. Если до этого их кандидатуры предлагал глава КГГА, то есть мэр Киева Виталий Кличко, то теперь это – прерогатива премьера. 27 января президент Владимир Зеленский воспользовался нововведением и уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской РГА, а на их место назначил и. о. В ответ на это Киевсовет по инициативе Кличко создал департаменты КГГА, которые должны перебрать на себя до 90% полномочий районных госадминистраций. Слуга народа считает это решение "узурпацией власти".

Подробнее читайте в разборе: "Мы теряем Киев". Конфликт Зеленского и Кличко перешел в активную фазу: кто выигрывает

Яна Катасонова
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Слуга народа ОАСК киевсовет иск Андрей Витренко
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