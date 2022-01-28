Зеленский уволил глав трех РГА в Киеве. Кличко говорит о "нарушении закона"

Вчера, 27 января, президент Владимир Зеленский уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской райгосадминистраций в Киеве. Распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

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В документах указано:

- в Дарницкой РГА уволен Ярослав Лагуна – временно исполняющим обязанности назначен Николай Калашник;

- в Днепровской РГА уволен Игорь Щербак – и.о. назначен Павел Бабий;

- в Шевченковской РГА уволен Олег Гаряга – и.о. назначен Александр Поповцев;

- в Подольской РГА – и.о. назначен Сергей Коваленко.

Ранее глав РГА в Киеве назначали и увольняли с должности в соответствии с предложениями главы Киевской городской госадминистрации.

24 января премьер-министр Денис Шмыгаль постановлением изменил порядок назначения: главы РГА увольняются и назначаются президентом по представлению Кабмина, предлагает кандидатуры премьер.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал в Facebook на согласование Кабмина об увольнении соратников, которых он назначал на должности глав РГА. Он заявил, что "с юридической точки зрения – члены Кабмина нарушили закон, превысив свои полномочия".

Кличко написал, что у президента не должны "пренебрегать Конституцией и законами". Он добавил, что намерен отстаивать интересы громады – "суд будет давать правовую оценку нарушению закона".

1 декабря 2021 года Зеленский подписал пять указов о назначении на должности 28 судей - двое из них судили участников Майдана.

15 декабря Кабмин согласовал увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской облгосадминистрации и его назначение главой Харьковской ОГА.

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Яна Катасонова

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