UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Полтавской ОГА Синегубов возглавит Харьковскую область. Кабмин согласовал назначение

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 14:30
Глава Полтавской ОГА Синегубов возглавит Харьковскую область. Кабмин согласовал назначение - Фото
Олег Синегубов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров согласовал увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской облгосадминистрации и его назначение главой Харьковской ОГА. Об сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании правительства, теперь соответствующие указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

СПРАВКА. Олегу Синегубову 38 лет, родился в Харькове. С 2015-го был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Слуги народа по 180-му одномандатному округу (Харьковская область) Алексея Красова. С осени 2019-го он возглавлял Полтавскую ОГА.

Глава Полтавской ОГА Синегубов возглавит Харьковскую область. Кабмин согласовал назначение
  • 12 ноября 2019-го Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА.
  • С ноября 2020-го до августа 2021-го главой Харьковской ОГА была Айна Тымчук. Она была второй главой ОГА, назначенной после прихода к власти Зеленского. До нее эту должность занимал Алексей Кучер, который был кандидатом от Слуги народа на выборах мэра осенью 2020-го и проиграл Кернесу
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин Харьков назначение ОГА олег синегубов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 