Глава Полтавской ОГА Синегубов возглавит Харьковскую область. Кабмин согласовал назначение

Кабинет министров согласовал увольнение Олега Синегубова с должности главы Полтавской облгосадминистрации и его назначение главой Харьковской ОГА. Об сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании правительства, теперь соответствующие указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

СПРАВКА. Олегу Синегубову 38 лет, родился в Харькове. С 2015-го был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Олегу Синегубову 38 лет, родился в Харькове. С 2015-го был деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Слуги народа по 180-му одномандатному округу (Харьковская область) Алексея Красова. С осени 2019-го он возглавлял Полтавскую ОГА.

12 ноября 2019-го Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА.

С ноября 2020-го до августа 2021-го главой Харьковской ОГА была Айна Тымчук. Она была второй главой ОГА, назначенной после прихода к власти Зеленского. До нее эту должность занимал Алексей Кучер, который был кандидатом от Слуги народа на выборах мэра осенью 2020-го и проиграл Кернесу.

Оксана Житнюк

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