Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА: кто он

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Его кандидатуру Кабмин согласовал на выездном заседании в Мариуполе 29 октября 2019 года.

Олег Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. Является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На внеочередных выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Слуги народа по 180-му одномандатному округу Алексея Красова.