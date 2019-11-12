Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА: кто он

Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА: кто он - Фото
Синегубов слева (Фото - скриншот из видео)
12.11.2019, 14:00

Новым главой Полтавской областной государственной администрации стал Олег Синегубов

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. 

Его кандидатуру Кабмин согласовал на выездном заседании в Мариуполе 29 октября 2019 года. 

Олег Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове. Является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел. На внеочередных выборах в Верховную Раду Синегубов был доверенным лицом кандидата от Слуги народа по 180-му одномандатному округу Алексея Красова. 

Напишите нам
Владимир Зеленский олег синегубов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 