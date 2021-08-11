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Кабмин решил уволить главу Харьковской ОГА Айну Тымчук. Слово за Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 14:33
Кабмин решил уволить главу Харьковской ОГА Айну Тымчук. Слово за Зеленским - Фото
Айна Тымчук (скриншот видео Харьковской ОГА)

Кабинет министров решил уволить Айну Тымчук с должности главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщил в Telegram нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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По его словам, Кабмин согласовал увольнение Тымчук. Она работала в Харьковской ОГА с ноября 2020-го. До этого была замом экс-мера Харькова Геннадия Кернеса (2010-14 года), замглавы и руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

Уволить главу Харьковской облгосадминистрации может президент Владимир Зеленский. Как правило, указ об увольнении глав ОГА появляется в тот же день, когда назначают их преемников.

Тымчук – вторая глава Харьковской ОГА, назначенный после прихода к власти Зеленского. До нее областную администрацию возглавлял Алексей Кучер. Он был кандидатом от Слуги народа на выборах мэра осенью 2020-го, но проиграл Кернесу. Вскоре после выборов он был уволен, сейчас руководит Государственной регуляторной службой.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский кабмин увольнение Харьков Харьковская ОГА Айна Тымчук
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