Зеленский назначил 28 судей, двое из них судили участников Майдана
1 декабря президент Владимир Зеленский подписал пять указов о назначении на должности 28 судей. Указы опубликованы на сайте президента.
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Двое из назначенных судей в 2018 году получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности, в том числе за то, что преследовали участников Революции Достоинства в 2014 году, напоминает фундация DeJure в Facebook.
Судья Святошинского райсуда Киева Андрей Ключник в 2014 году отправил за решетку активиста Александра Костуру за участие в протестах. Временная следственная комиссия по проверке судей общей юрисдикции дала заключение, что его решение противоречило закону.
- 3 августа 2021 года Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 23 октября Совет судей выбрал своих кандидатов в Этический совет, а Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.
- 9 ноября ключевой орган судебной реформы, Этический совет, был сформирован.
- 1 декабря в выступлении в Верховной Раде Зеленский заявил, что "судебная реформа только начата" и пока "гордиться здесь нечем".
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