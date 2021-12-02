Зеленский назначил 28 судей, двое из них судили участников Майдана

1 декабря президент Владимир Зеленский подписал пять указов о назначении на должности 28 судей. Указы опубликованы на сайте президента.

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Двое из назначенных судей в 2018 году получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности, в том числе за то, что преследовали участников Революции Достоинства в 2014 году, напоминает фундация DeJure в Facebook.

Судья Святошинского райсуда Киева Андрей Ключник в 2014 году отправил за решетку активиста Александра Костуру за участие в протестах. Временная следственная комиссия по проверке судей общей юрисдикции дала заключение, что его решение противоречило закону.

Сергей Бережной

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