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Зеленский назначил 28 судей, двое из них судили участников Майдана

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 09:53
Зеленский назначил 28 судей, двое из них судили участников Майдана - Фото
Фото - pixabay.com

1 декабря президент Владимир Зеленский подписал пять указов о назначении на должности 28 судей. Указы опубликованы на сайте президента. 

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Двое из назначенных судей в 2018 году получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности, в том числе за то, что преследовали участников Революции Достоинства в 2014 году, напоминает фундация DeJure в Facebook.

Судья Святошинского райсуда Киева Андрей Ключник в 2014 году отправил за решетку активиста Александра Костуру за участие в протестах. Временная следственная комиссия по проверке судей общей юрисдикции дала заключение, что его решение противоречило закону.

Судья Дарницкого райсуда Киева Петр Заруба лишил на три месяца водительских прав участницу Автомайдана якобы за неподчинение требованиям полиции.
Скриншот из Facebook фундации DeJure

Читайте также: LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Общественный совет добропрорядочности судьи указ майдан назначение
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