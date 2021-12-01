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Судебная реформа. Зеленский признал – "гордиться пока нечем"

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 10:45
Судебная реформа. Зеленский признал –
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал судебную реформу в Украине – говорит, что "гордиться пока нечем". Об этом он сказал сегодня, 1 декабря, во время выступления в парламенте в рамках ежегодного послания Раде.

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Президент заявил, что борьба с коррупцией – это прежде всего справедливый и независимый суд, но судебной реформой в Украине гордиться пока что не приходится, мы только в начале пути.

"Судебная реформа в Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале пути, мы только проголосовали первые два закона. Судебная реформа в Украине начата не впервые, но впервые она будет доведена до конца", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил нардепов, проголосовавших за судреформу, судей, которые готовы внедрять ее в жизнь, а также международных партнеров, которые поддерживают Украину на этом пути.

"А путь этот будет действительно непростым", – добавил он.

Читайте также: "День переворота" Зеленского. Что происходит в Киеве: главные события 1 декабря

Читайте также: LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил

Оксана Житнюк
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