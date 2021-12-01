Судебная реформа. Зеленский признал – "гордиться пока нечем"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал судебную реформу в Украине – говорит, что "гордиться пока нечем". Об этом он сказал сегодня, 1 декабря, во время выступления в парламенте в рамках ежегодного послания Раде.
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Президент заявил, что борьба с коррупцией – это прежде всего справедливый и независимый суд, но судебной реформой в Украине гордиться пока что не приходится, мы только в начале пути.
"Судебная реформа в Украине. Здесь гордиться пока нечем. Мы только в начале пути, мы только проголосовали первые два закона. Судебная реформа в Украине начата не впервые, но впервые она будет доведена до конца", – заявил Зеленский.
Он поблагодарил нардепов, проголосовавших за судреформу, судей, которые готовы внедрять ее в жизнь, а также международных партнеров, которые поддерживают Украину на этом пути.
"А путь этот будет действительно непростым", – добавил он.
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- 3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- Глава Совета судей Богдан Монич отрицал блокировку судебной реформы и был недоволен ролью представителей судейского сообщества в Этическом совете. 16 сентября после встречи с послами G7 в Офисе президента он заявил, что Совет выдвинет своих кандидатов. 23 октября Совет судей выбрал своих кандидатов. Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.
- 9 ноября ключевой орган судебной реформы, Этический совет, был сформирован.
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