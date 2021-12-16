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В Киевсовет проходят шесть партий, в том числе Разумкова и Притулы – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 14:37
В Киевсовет проходят шесть партий, в том числе Разумкова и Притулы – опрос Рейтинга - Фото
Заседание Киевсовета (Фото: пресс-служба Киевсовета)

Если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее время, больше всего кресел получили бы партии Удар, Европейская солидарность и Слуга народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Группой Рейтинг в середине декабря.

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На вопрос LIGA.net, был ли у соцопроса заказчик, в Группе Рейтинг ответили, что это закрытая информация.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты:

  1. Удар – 19,1%;
  2. Европейская солидарность – 17%;
  3. Слуга народа – 13,3%;
  4. Партия экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова9,4%;
  5. Партия Сергея Притулы7,5%;
  6. Батькивщина5,4%.

Остальные партии не, по данным опроса, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер, но шансы попасть в Киевсовет есть у партий Сила и честь (4,9%), ОПЗЖ (4,8%), Украинская стратегия Гройсмана (3,7%), партия Шария (3,4%) и Свобода (3,2%). Рейтинг других политсил – менее 3%.

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В Киевсовет проходят шесть партий, в том числе Разумкова и Притулы – опрос Рейтинга

Опрос проводился с 10 по 12 декабря 2021-го по телефону среди 2000 киевлян старше 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2,2%. 

  • В конце сентября 2021-го телеведущий и бывший член партии Голос Сергей Притула подтвердил, что планирует создать политическую партию. Он не сказал название, но отметил, что партия находится на этапе формирования.
  • Разумков после отставки с должности спикера создал межфракционное объединение "Разумная политика", а также анонсировал, что в будущем появится и партия.

Читайте также: Восемь партий проходят в Раду. Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос Рейтинга

Оксана Житнюк
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