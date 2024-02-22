Слуга народа вернулась к идее разграничить полномочия мэра Киева и главы КГГА
Верховная Рада планирует наработать изменения к закону о столице в рамках работы временной специальной комиссии по эффективности функционирования органов публичной власти Киева в период действия правового режима военного положения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал глава комиссии Виталий Безгин.
По словам Безгина, большинство киевлян не знают, за что отвечает мэр, за что – глава Киевской городской государственной администрации (КГГА), а за что – глава Киевской городской военной администрации (КГВА).
"Нам нужно нормальное разграничение полномочий на уровне закона. Временная комиссия должна провести системную аналитику всех отраслей, установить, что можно регулировать на уровне законодательства по разграничению полномочий, и предложить такие законодательные инициативы", – пояснил депутат.
Он сказал, что это можно было бы сделать и без комиссии, но такой формат позволит привлечь представителей всех фракций и групп, а также представителей власти Киева: мэра и главу КГГА Виталия Кличко, главу КГВА Сергея Попко, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.
"Кто-то может попытаться политизировать этот процесс, но постараемся этого избежать", — сказал Безгин.
"У Виталия Кличко как городского головы Киева полномочий меньше не станет, потому что на эту должность его избирали киевляне. Что касается полномочий главы КГГА, то эти полномочия должны быть разграничены. Изменения в закон о столице должны стать одним из результатов работы комиссии", — сказал он.
- В 2003 году Конституционный суд решил, что Киевская городская государственная администрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти, поэтому ее должен возглавлять человек, которого киевляне избрали городским головой.
- Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА кого угодно по своему усмотрению. После этого мэра Леонида Черновецкого на должности главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.
- В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.
- В 2019 году президентом стал Владимир Зеленский, который поменял всех руководителей областей. Кличко он не трогал, но в сентябре того же года группа депутатов во главе с Александром Ткаченко (позже стал министром культуры) инициировала принятие нового закона о Киеве с разграничением полномочий мэра и главы КГГА. В первом чтении законопроект был принят в октябре 2019 года, а до второго так и не дошел.