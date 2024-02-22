Слуга народа вернулась к идее разграничить полномочия мэра Киева и главы КГГА

Глава специальной комиссии Рады по Киеву назвал цель ее работы – изменения в закон о столице относительно полномочий городского головы и главы КГГА

Виталий Безгин (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада планирует наработать изменения к закону о столице в рамках работы временной специальной комиссии по эффективности функционирования органов публичной власти Киева в период действия правового режима военного положения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал глава комиссии Виталий Безгин.

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"Безусловно, мы понимаем, что Киев остается стратегической целью агрессора. Но, с другой стороны, в очень неудовлетворительном состоянии находятся объекты стратегической инфраструктуры, в частности мосты и метро. Одной из причин происходящего в Киеве, кроме низкого уровня местного управления, является то, что сама система управления – хаотична, а это уже должна исправлять Верховная Рада", – сказал он.



По словам Безгина, большинство киевлян не знают, за что отвечает мэр, за что – глава Киевской городской государственной администрации (КГГА), а за что – глава Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Нам нужно нормальное разграничение полномочий на уровне закона. Временная комиссия должна провести системную аналитику всех отраслей, установить, что можно регулировать на уровне законодательства по разграничению полномочий, и предложить такие законодательные инициативы", – пояснил депутат.

Он сказал, что это можно было бы сделать и без комиссии, но такой формат позволит привлечь представителей всех фракций и групп, а также представителей власти Киева: мэра и главу КГГА Виталия Кличко, главу КГВА Сергея Попко, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Кто-то может попытаться политизировать этот процесс, но постараемся этого избежать", — сказал Безгин.

"У Виталия Кличко как городского головы Киева полномочий меньше не станет, потому что на эту должность его избирали киевляне. Что касается полномочий главы КГГА, то эти полномочия должны быть разграничены. Изменения в закон о столице должны стать одним из результатов работы комиссии", — сказал он.