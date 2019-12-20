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"Слуги народа" гуляют на новогоднем корпоративе: фото, видео

"Слуги народа" гуляют на новогоднем корпоративе: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/elena.moshenets
20.12.2019, 22:10

Актеры Квартала 95 записали для депутатов специальное видеообращение

Партия Слуга народа корпоративно празднует Новый год в КВЦ "Парковый". Об этом сообщает корреспондент Украинской правды с места событий.

Депутатов пускают внутрь строго по спискам.

Кроме них на корпоративе гуляют президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир и глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал корреспонденту один из депутатов СН.

Депутат от СН Дмитрий Черный и президент Владимир Зеленский на новогоднем корпоративе (фото - facebook.com/bm.ukraine)

Источники УП передают, что участников корпоратива развлекают ведущая Екатерина Осадчая, а также певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Актеры Квартала 95 записали для депутатов специальное видеообращение.

Ранее глава СН Александр Корниенко заявил, что партия потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. По его словам, это будут "деньги спонсоров".

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Слуга народа Владимир Зеленский новый год корпоратив
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