Слуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн грн

Партия Cлуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. Об этом первый заместитель фракции, глава партии Александр Корниенко рассказал в комментарии журналисту Павловскому.
"Приблизительно несколько сотен тысяч гривень. До миллиона гривень точно", - сказал Корниенко. На вопрос, кто будет оплачивать корпоратив, Корниенко сказал, что он будет проводиться за спонсорские деньги. "По закону о политических партиях есть механизм, с помощью которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку. За эти деньги партия проводила избирательную кампанию, за эти деньги проводит текущую деятельность", - сказал Корниенко.
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