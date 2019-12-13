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Слуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн грн

Слуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн грн - Фото
КВЦ Парковый (фото: Maksym Riabenko)
13.12.2019, 17:15

Гулять будут в КВЦ Парковый

Партия Cлуга народа потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. Об этом первый заместитель фракции, глава партии Александр Корниенко рассказал в комментарии журналисту Павловскому.

"Приблизительно несколько сотен тысяч гривень. До миллиона гривень точно", - сказал Корниенко. На вопрос, кто будет оплачивать корпоратив, Корниенко сказал, что он будет проводиться за спонсорские деньги. "По закону о политических партиях есть механизм, с помощью которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку. За эти деньги партия проводила избирательную кампанию, за эти деньги проводит текущую деятельность", - сказал Корниенко.

  • В мае команда Владимира Зеленского заявила, что рассматривает возможность переезда Администрации президента (еще на тот момент не переименованной в Офис) в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". 

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КВЦ Парковый Слуга народа корпоратив
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