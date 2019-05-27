Зеленский может перевезти АП в КВЦ Парковый – источники

КВЦ Парковый (фото - facebook.com/maxim.viktorovich.efimov)

Команда Владимира Зеленского рассматривает возможность переезда Администрации президента в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича". Об этом говорится в материале LIGA.net "Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента".

Сразу несколько собеседников издания в команде Зеленского сообщили, что на данный момент ведутся переговоры о возможном переезде АП в Парковый. Источник в Парковом подтвердил LIGA.net, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу.

"С юристами какое-то общение есть. Но оно идет по поводу аренды площадей", - отметил осведомленный источник. По его словам, на данный момент никаких договоренностей нет. Права на КВЦ Парковый сейчас принадлежат матери нардепа от БПП Максима Ефимова.

Официально пресс-служба Зеленского сообщила LIGA.net, что новая Администрация всерьез намерена переехать, а произойти это может уже до конца текущего года.

Ранее бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив заявил, что переезд Администрации может стоить "несколько миллионов долларов".

Фотографии здания претендента можно посмотреть, перейдя по ссылке: Куда переедет Зеленский с Банковой. Фото здания-претендента