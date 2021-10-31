"Слуги" заявили, что их кандидаты побеждают на выборах в Раду в двух областях

В партии Слуга народа заявили, что по результатам параллельного подсчета их кандидаты в народные депутаты побеждают в двух округах Херсонской и Черкасской областей. Об этом сообщается на сайте партии.

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"На промежуточных выборах народных депутатов Украины прошедших в воскресенье, 31 октября, в двух одномандатных округах уверенно побеждают кандидаты от партии Слуга народа: в округе №184 (Херсонская область) – Сергей Козырь, в округе №197 (Черкасская область) – Виталий Войцеховский", – говорится в сообщении.

В СН отмечают, ссылаясь на предварительный подсчет голосов, проведенный штабами их кандидатов, что на округе №184 обработано 67% бюллетеней и за Козыря проголосовали около 67%, а за Игоря Иосипенко (Евросолидарность) – около 12%.

По данным СН, на округе №197 подсчитали 86,5%, за Войцеховского проголосовали около 50,5%, за самовыдвиженца Владислава Голуба – около 29%.

Официальные результаты выборов должны быть установлены до 15 ноября.

По информации от ЦИК, явка на промежуточных выборах к 20:00 составила:

- в округе №184 (Херсонская область) – 21,39%;

- в округе №197 (Черкасская область) – 25,57%.

31 октября на промежуточных выборах в Раду в Херсонской области в округе в бюллетень были включены 15 кандидатов, а в Черкасской – 25. В округе №184 выбирают депутата вместо Игоря Колыхаева, которого ранее избрали мэром Херсона, а в №197 выборы проходят, поскольку Александра Скичко назначили главой Черкасской облгосадминистрации.

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Наталия Медведева

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