UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Слугу народа" Колесник подозревают в недостоверном декларировании на 4,4 млн грн – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:56
Анна Колесник (фото - facebook.com/priemnaya.kolisnyk)

14 октября по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) действующему народному депутату сообщено о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Досудебное расследование было начато по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции и осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро.

По сообщению САП, следствием установлено, что депутат в декларации за 2020 год не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн грн и автомобиль, которые находились у нее в пользовании.

Также выяснилось, что нардеп не внесла сведения о принадлежащих ей на праве собственности нежилых помещениях в Харькове, сообщает прокуратура.

"В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 4,4 млн грн, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закона Украины о предотвращение коррупции", – говорится в сообщении.

По данным Центра противодействия коррупции, подозрение вручили народному депутату от Слуги Народа Анне Колесник.

В ЦПК отмечают, что если ее вину докажут в суде, Колесник будет вынуждена уплатить штраф в размере от 42 500 грн до 51 000 грн или пойти на общественные работы (150-240 часов) с лишением права занимать определенные должности. "То есть ей может грозить лишение мандата", – считают в ЦПК.

LIGA.net пыталась связаться с депутатом, чтобы она прокомментировала указанную информацию, но Колесник на телефонный звонок не ответила.

Читайте также: Недвижимость в Москве. НАБУ возбудило дело против судьи Верховного суда Богдана Львова

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа декларация сап Анна Колесник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 