"Слугу народа" Колесник подозревают в недостоверном декларировании на 4,4 млн грн – ЦПК

14 октября по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) действующему народному депутату сообщено о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Досудебное расследование было начато по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции и осуществляется детективами Национального антикоррупционного бюро.

По сообщению САП, следствием установлено, что депутат в декларации за 2020 год не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн грн и автомобиль, которые находились у нее в пользовании.

Также выяснилось, что нардеп не внесла сведения о принадлежащих ей на праве собственности нежилых помещениях в Харькове, сообщает прокуратура.

"В целом народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 4,4 млн грн, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закона Украины о предотвращение коррупции", – говорится в сообщении.

По данным Центра противодействия коррупции, подозрение вручили народному депутату от Слуги Народа Анне Колесник.

В ЦПК отмечают, что если ее вину докажут в суде, Колесник будет вынуждена уплатить штраф в размере от 42 500 грн до 51 000 грн или пойти на общественные работы (150-240 часов) с лишением права занимать определенные должности. "То есть ей может грозить лишение мандата", – считают в ЦПК.

LIGA.net пыталась связаться с депутатом, чтобы она прокомментировала указанную информацию, но Колесник на телефонный звонок не ответила.

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Вадим Ребрина

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