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28.12.2018, 22:31

Служба внешней разведки: Оснований для увольнения Семочко нет

Служба внешней разведки: Оснований для увольнения Семочко нет - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

Вопрос о лишении допуска к гостайне должна решить СБУ, заявили в СВР

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Глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок не видит оснований для увольнения или отстранения от должности своего первого заместителя Сергея Семочко после того, как СБУ подтвердила информацию о том, что его родственники имеют российское гражданство. Об этом говорится в ответе СВР на информационной запрос УНИАН.

Что касается допуска Семочко к государственной тайне, то в СВР заявили, что решение этого вопроса находится в компетенции Службы безопасности.

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"Сейчас в соответствии с требованиями действующего законодательства правовые основания для освобождения или отстранения вышеупомянутого лица от исполнения служебных обязанностей отсутствуют", - заявил Божок.

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1 октября в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

18 декабря в СБУ заявили, что конкретные решения по поводу Семочко будут приняты после завершения расследования.

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Теги: свр, сергей семочко, Егор Божок
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