Смена ролей. Армия Беларуси обучает у себя мобилизованных россиян – разведка Британии

Тысячи мобилизованных россиян, похоже на то, проходят в Беларуси военное обучение — ими занимаются беларуские армейские инструкторы. К такому выводу пришли в британской разведке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики в Лондоне отмечают, что хотя Москва и Минск широко освещают развертывание подразделений оккупантов в Беларуси, армия последней, "вероятно, недавно взяла на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов".

Разведка союзников полагает, что возможное использование беларуских инструкторов — это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых либо воюют в Украине, либо уже отвоевали.

Читайте также: Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Таким образом, указывают в Минобороны Британии, хотя РФ и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных россиян беларусами – "смена ролей".

До недавнего времени, отметили в разведке британцев, Россия считала, что армия Беларуси уступает российской, но использование беларусов-инструкторов "является признаком перенапряжения российской военной системы".

Чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины, россияне, возможно, сымитируют обстрел ее территории со стороны Украины, пишет Центр нацсопротивления.

Читайте также: Воздушный щит, ATACMS и танки. Зачем Зеленский поехал в США: подробности визита

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.