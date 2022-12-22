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Смена ролей. Армия Беларуси обучает у себя мобилизованных россиян – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 09:31
Смена ролей. Армия Беларуси обучает у себя мобилизованных россиян – разведка Британии - Фото
Учения на полигоне Обуз-Лесновский (фото - МО РФ)

Тысячи мобилизованных россиян, похоже на то, проходят в Беларуси военное обучение — ими занимаются беларуские армейские инструкторы. К такому выводу пришли в британской разведке.

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Аналитики в Лондоне отмечают, что хотя Москва и Минск широко освещают развертывание подразделений оккупантов в Беларуси, армия последней, "вероятно, недавно взяла на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов".

Разведка союзников полагает, что возможное использование беларуских инструкторов — это попытка частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых либо воюют в Украине, либо уже отвоевали.

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Таким образом, указывают в Минобороны Британии, хотя РФ и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных россиян беларусами – "смена ролей".

До недавнего времени, отметили в разведке британцев, Россия считала, что армия Беларуси уступает российской, но использование беларусов-инструкторов "является признаком перенапряжения российской военной системы".

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Євген Пилипенко
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