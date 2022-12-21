ЦНС: В Беларусь прибыли наемники, которые должны обстрелять республику под видом ВСУ

Наемники ЧВК "Лига" (входит в состав ЧВК "Вагнер") прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации. Один из сценариев – обстрел территории Беларуси якобы бойцами ВСУ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.

В то же время Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы со стороны ВСУ. Речь идет о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию беларуского частного охранного предприятия ГардСервис, где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области, сообщает ЦНС.

Там отметили, что ГардСервис не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки беларуских спецназовцев.

Читайте также: Тема дня. Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.