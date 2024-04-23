Смерть мобилизованного по дороге в учебный центр. Прокуратура начала расследование

Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что открыл производство и взял дело под личный контроль.

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23 апреля на странице Закарпатского областного центра комплектования и социальной поддержки в Facebook сообщили, что по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел приступ эпилепсии. Офицер сопровождения оказал ему помощь и вызвал медиков. Однако до приезда скорой мужчина скончался.

Закарпатский ОТЦК и СП назначил служебную проверку по факту смерти военнообязанного.

Позже ОГП сообщил, что Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 23 апреля во Львовской области.

"Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли привести к этому", — говорится в сообщении.

Также на смерть мобилизованного отреагировал омбудсмен Лубинец. По его словам, согласно справке военно-врачебной комиссии мужчина был признан годным к военной службе.

Лубинец отметил, что по факту смерти мобилизованного открыл производство по факту вероятного нарушения прав человека. Представители омбудсмена в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства трагедии.