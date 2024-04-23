Смерть мобілізованого дорогою до навчального центру. Прокуратура почала розслідування

Закарпатський ОТЦК та СП призначив за цим фактом службову перевірку

Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушив провадження та взяв справу під власний контроль.

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23 квітня на сторінці Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки в Facebook повідомили, що дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Офіцер супроводу надав йому допомогу та викликав медиків. Однак до приїзду швидкої чоловік помер.

Закарпатський ОТЦК та СП призначив службову перевірку за фактом смерті військовозобов'язаного.

Згодом ОГП повідомив, що Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У відомстві зазначили, що інцидент стався 23 квітня у Львівській області.

"Наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести", – йдеться у повідомленні.

Також на смерть мобілізованого відреагував омбудсман Лубінець. За його словами, згідно з довідкою військово-лікарської комісії чоловік був визнаний придатним до військової служби.

Лубінець зазначив, що за фактом смерті мобілізованого порушив провадження щодо ймовірного порушення прав людини. Представники омбудсмана у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини трагедії.