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03.04.2019, 15:49

Смешко дал совет, за кого голосовать во втором туре выборов

Смешко дал совет, за кого голосовать во втором туре выборов - Фото
Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

По словам экс-кандидата в президенты, никаких должностей в будущем правительстве он не ищет и никаких переговоров на эти темы ни с кем не ведет

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Не прошедший во второй тур президентских выборов кандидат Игорь Смешко заявил, что не поддержит 21 апреля действующего главу государства Петра Порошенко, но и его конкурента Владимира Зеленского - также. Об этом он пишет у себя в Facebook.

Смешко говорит, что оценка его как "технического проекта власти" - вымысел некоторых СМИ, " которые придумали и активно распространяли эту ложь".

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"Оценку им как "незаангажированным специалистам" даст общество. Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре", - пишет он.

Насчет второго кандидата Смешко заявил, что знает "только талантливого актера Зеленского" и имеет "человеческую симпатию к его таланту".

"Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам: за наименьшее зло против вашей родины и семьи", - пишет Смешко.

По состоянию на 15:50 3 апреля обработаны 99,98% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%. Смешко идет к финишу шестым с показателем 6,04%.

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Теги: выборы, выборы-2019, второй тур, игорь смешко
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