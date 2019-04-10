Смешко не планирует работать ни с Зеленским, ни с Порошенко

Смешко Игорь Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Экс-глава СБУ Игорь Смешко не планирует соглашаться на кадровые предложения от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Украинской правде сказала пресс-секретарь Смешко Зоя Загородняя.

По ее словам, бывший глава СБУ не ведет переговоров со штабами Порошенко или Зеленского о будущих должностях.

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"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала Загородняя.

При этом она отметила, что Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов.

Ранее источники LIGA.net в окружении Зеленского сообщили, что в случае его победы на выборах МИД может возглавить экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, а СБУ - Игорь Смешко.