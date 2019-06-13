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13.06.2019, 17:39

Смешко подал в суд на Наливайченко из-за отравления Ющенко

Смешко подал в суд на Наливайченко из-за отравления Ющенко - Фото
Смешко Игорь Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Юристы Смешко утверждают, что их клиент никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Ющенко

Бывший глава СБУ Игорь Смешко подал иск в суд против другого экс-главы ведомства Валентина Наливайченко – требует опровержения заявления о якобы своей причастности к отравлению третьего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба партии Смешко Сила и честь.

В качестве возмещения морального вреда за распространение недостоверной информации Смешко требует от Наливайченко символическую денежную компенсацию - одну гривню.

В своем заявлении Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением.

"В конце марта 2019 Наливайченко заявил в одном из ток-шоу, Игорь Смешко "... должен быть в Генеральной прокуратуре и суде за причастность к отравлению кандидата в президенты".

Юристы Смешко утверждают, что их клиент никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Ющенко в 2004 году, и подозрение в совершении того преступления Смешко никогда не предъявлялось.

Ранее в партии Сила и честь заявили, что готовы "подставить плечо" президенту Владимиру Зеленскому и объединиться с его партией Слуга народа, если она не наберет достаточно голосов для формирования коалиции самостоятельно.

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Теги: валентин наливайченко, виктор ющенко, игорь смешко
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