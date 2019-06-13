Партия Смешко готова подставить Зеленскому плечо - Гордон

Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Игоря Смешко Сила и честь готовы "подставить плечо" президенту Владимиру Зеленскому и объединиться с его партией Слуга народа, если она не наберет достаточно голосов для формирования коалиции самостоятельно. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Смешко Дмитрий Гордон в интервью Украинской правде.

По мнению Гордона, пропрезидентская сила может создать коалицию именно с партией Сила и честь.

Ранее Смешко представил первую десятку своей партии. Также Гордон заявлял, что глава партии идет на выборы в Раду, чтобы стать премьером.

Досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля.

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