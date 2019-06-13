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13.06.2019, 14:44

Партия Смешко готова подставить Зеленскому плечо - Гордон

Партия Смешко готова подставить Зеленскому плечо - Гордон - Фото
Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава избирательного штаба партии Сила и честь считает, что политическая сила может объединиться в Раде со Слугой народа

В партии Игоря Смешко Сила и честь готовы "подставить плечо" президенту Владимиру Зеленскому и объединиться с его партией Слуга народа, если она не наберет достаточно голосов для формирования коалиции самостоятельно. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Смешко Дмитрий Гордон в интервью Украинской правде.

По мнению Гордона, пропрезидентская сила может создать коалицию именно с партией Сила и честь. 

Ранее Смешко представил первую десятку своей партии. Также Гордон заявлял, что глава партии идет на выборы в Раду, чтобы стать премьером

Досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля. 

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, игорь смешко, Дмитрий Гордон, Сила и честь
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