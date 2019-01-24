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24.01.2019, 19:51

СМИ сравнили прогнозы социологов и результаты прошлых выборов

СМИ сравнили прогнозы социологов и результаты прошлых выборов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В исследовании использовались опросы, проведенные Фондом Демократические инициативы, СОЦИС, КМИС, Центром Разумкова

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Издание Слово и Дело сравнило прогнозы социологов с результатами президентских выборов в Украине прошлых лет.

Выборы президента 1999 года.

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За два месяца до голосования Леониду Кучме рейтинги давали от 22 до 31%. В реальности в первом туре он набрал 36,5% голосов.

Петр Симоненко, согласно опросам, набирал от 12,6 до 13,6% голосов. В действительности за него проголосовало 22,2% избирателей.

Во втором туре Кучма взял 56,3% голосов избирателей (социологи прогнозировали 43,4%).

За Симоненко во втором туре проголосовали 37,8% избирателей (прогноз - 24,1%).

Выборы президента 2004 года.

В первом туре Виктор Янукович набрал 39,2% голосов (прогноз – 28-34%), Виктор Ющенко – 39,9% (прогноз – 31,7-43%).

Во втором туре Янукович набрал 49,4% голосов (прогноз - 35,8%-40,8%), Ющенко - 46,6% (прогноз - 39,4-43,1%).

При переголосовании во втором туре Ющенко набрал 51,9% голосов (против 48,51 и 55% в рейтингах), а Янукович – 44,2% (против 38,6 и 43-47%).

Выборы президента 2010 года.

Во втором туре Янукович набрал 48,9% (прогноз - 42,9% и 57,9%), Юлия Тимошенко - 45,4% (прогноз - 27,4% и 39,1%).

Выборы президента 2014 года.

За Петра Порошенко проголосовало 54,7% избирателей (прогноз - 54,7%, 44,6% и 53,2%).

В исследовании использовались опросы, проведенные Фондом Демократические инициативы, СОЦИС, КМИС, Центром Разумкова.

Во второй тур нынешних президентских выборов, по последним данным опроса Социс, а также опроса Деминициатив и центра Разумкова, выходят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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Теги: выборы, президент, кандидат, опрос, социология
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