СМИ заявили об ослаблении Британией санкций против России за Крым. МИД и посол опровергают
Информация о якобы ослаблении Великобританией санкций против России за Крым не соответствует действительности. Об этом заявили в Facebook представитель МИД Олег Николенко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
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Министерство финансов Великобритании опубликовало общую лицензию, по которой британские торговые суда могут оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и пользование портами оккупированного Крыма. При этом перед оплатой они должны сообщить об этом британскому регулятору, контролирующему санкционный режим.
По словам Николенко, Британия после выхода из ЕС начала переносить общеевропейские санкции в национальное законодательство. Лицензия не ослабляет санкции, а воспроизводит санкционное отступление, действующее с 2017 года.
"И раньше существовала возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности за приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведениях речь не идет", – подчеркнул Николенко.
Симмонс заявила, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины и придерживается санкций против России за незаконную аннексию Крыма. Сообщения об ослаблении санкций она назвала неправдивыми и также указала на лицензионное отступление, предусмотренное решением Совета ЕС.
- 10 сентября 2020 года Европейский союз продлил на полгода санкции в отношении лиц и организаций, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
- 10 декабря 2020 года лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России на полгода.
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