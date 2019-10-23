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СН: Шевченко советовали не общаться с российским Первым каналом

СН: Шевченко советовали не общаться с российским Первым каналом - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
23.10.2019, 13:45

Запрета на общение с российскими СМИ в Слуге народа нет

Депутату из фракции Слуга народа Евгению Шевченко не рекомендовали общаться с российским Первым каналом, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии журналистам.

"Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать", - рассказал Корниенко.

Он отметил, что ему тоже дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

"В понедельник будем решать, что дальше организационно делать", - сказал Корниенко, уточнив, что фракция не может лишить Шевченко мандата.

  • Вчера Шевченко принял участие в пропагандистском телешоу "Большая игра" на Первом канале страны-оккупанта РФ.

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