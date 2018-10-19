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19.10.2018, 07:35

СНБО о заявлении нелегитимной Госдумы: Очередные вопли трусливых

СНБО о заявлении нелегитимной Госдумы: Очередные вопли трусливых - Фото
Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Это "осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", считает Турчинов

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Заявление нелегитимной Госдумы РФ о якобы нарастании военной угрозы в Донбассе – это "свидетельство неадекватной агрессивности и трусливости российской политической элиты", заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации, а есть только "осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства". Причиной "воплей и угроз" россиян секретарь СНБО назвал "крах надежд на возможную победу реваншистских сил" в Украине.

Он также заявил, что угрозы президента РФ Владимира Путина ядерным потенциалом вызывают "не страх, а презрение".

18 октября в нелегитимной Государственной Думе России заявили, что в Донбассе "нарастает военная угроза" якобы со стороны украинских властей и пообещали "адекватно ответить" на попытки наступления.

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Теги: александр турчинов, снбо, война против Украины, угрозы рф
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