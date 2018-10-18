Нелегитимная Госдума РФ грозит Украине "катастрофой" - заявление

Госдума РФ (фото - официальный сайт).JPG

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Российские депутаты увидели "военную угрозу" в Донбассе после решения Вселенского патриархата о предоставлении Украине автокефалии

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В нелегитимной Государственной Думе России заявили, что в Донбассе "нарастает военная угроза" якобы со стороны украинских властей и пообещали "адекватно ответить" на попытки наступления. Соответствующее заявление обнародовано на сайте парламента страны-агрессора.

Депутаты РФ посетовали на предоставление Украине автокефалии от Вселенского патриархата и, соответственно, создание поместной церкви, заявив, что таким образом Киев пытается "разрушить подлинную Православную Церковь" и "освятить продолжение войны против русских и русскоязычных на востоке Украины".

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"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - заявила страна-оккупант Крыма и части украинских территорий в Донбассе.

Россияне в документе подчеркивают, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

17 октября президент Петр Порошенко в эфире канала ZIK сказал, что, если предложить президенту страны-оккупанта Владимиру Путину забрать отнятые у Украины территории в обмен на мир на оставшихся, не будет ни мира, ни территорий.

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