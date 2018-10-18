Нелегитимная Госдума РФ грозит Украине "катастрофой" - заявление

В нелегитимной Государственной Думе России заявили, что в Донбассе "нарастает военная угроза" якобы со стороны украинских властей и пообещали "адекватно ответить" на попытки наступления. Соответствующее заявление обнародовано на сайте парламента страны-агрессора.
Депутаты РФ посетовали на предоставление Украине автокефалии от Вселенского патриархата и, соответственно, создание поместной церкви, заявив, что таким образом Киев пытается "разрушить подлинную Православную Церковь" и "освятить продолжение войны против русских и русскоязычных на востоке Украины".
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"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - заявила страна-оккупант Крыма и части украинских территорий в Донбассе.
Россияне в документе подчеркивают, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".
17 октября президент Петр Порошенко в эфире канала ZIK сказал, что, если предложить президенту страны-оккупанта Владимиру Путину забрать отнятые у Украины территории в обмен на мир на оставшихся, не будет ни мира, ни территорий.
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За минувшие сутки, 17 октября, российско-оккупационные войска 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Семь раз боевики применяли запрещенное минскими договоренностями оружие. В ходе боевых действий получили ранения двое военнослужащих объединенных сил.