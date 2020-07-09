СНБО ожидает вмешательства России в местные выборы: Мы готовы к противостоянию

В СНБО заявляют, что Россия будет распространять фейки, чтобы обострить ситуацию внутри страны и дискредитировать Украину на международной арене

В Национальном координационном центре кибербезопасности ожидают вмешательства России в местные выборы, которые должны состояться этой осенью. Об этом заявил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба СНБО.

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"Мы готовы противостоять угрозам с киберпространства, которые ожидаемо будут исходить от нашего северного соседа", - заявил Демедюк, уточнив, что речь идет не только о кибератаках.

По его мнению, Россия будет предпринимать попытки манипулировать общественным сознанием, распространять фейки с целью обострения общественно-политической ситуации внутри страны и дискредитации Украины на международной арене.

6 июля секретарь СНБО Данилов заявил , что возможности проведения выборов на временно оккупированном Донбассе пока нет.

Данилов заявил 25 октября 2020 года. Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей предлагается не проводить. 9 июля комитет Рады одобрил проведение местных выборов

Владислав Сердюк

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