СНБО поручил дополнительно проверить трех фигурантов санкционного списка "воров в законе"

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны поручил дополнительно проверить трех человек, которые ранее попали в санкционный список "воров в законе" и криминальных авторитетов. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он рассказал, что после введения санкций было очень много обращений некоторых лиц, "которые, как они считают, попали под эти санкции не совсем корректно".

Поэтому сегодня СНБО поручил провести дополнительную проверку по трем лицам из указанного санкционного списка. К проверке будут привлечены СБУ, контрразведка и другие службы.

Кроме того совет нацбезопасности принял решение о применении персональных санкций в отношении 12 лиц, находящихся в статусе "повышенного преступного влияния".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных специальных экономических и других санкций, решение о которых СНБО принял 14 мая.

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступили заявления от трех граждан, которые оспаривают введенные против них санкции СНБО. В суд обратились Адлан Ясагов, Муслим Идрисов и Магомед Шаипов. По информации главы Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутата Рефата Чубарова, как минимум один из подавших заявление в суд — боец батальона имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе против российских оккупантов. Также в список попали еще двое добровольцев из указанного батальона - командир батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский и его соратник Салман Сайнароев.

Вадим Ребрина

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