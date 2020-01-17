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СНБО представил проект стратегии национальной безопасности

СНБО представил проект стратегии национальной безопасности - Фото
Фото: president.gov.ua
17.01.2020, 20:54

В основу документа предлагается положить три основных принципа

Совет национальной безопасности и обороны разработал и представил президенту Владимиру Зеленскому проект стратегии национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стратегия получила название "Безопасность человека - безопасность страны".

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения. После этого документ должен быть утвержден на заседании СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в основу документа была положена избирательная программа президента.

По его словам, ключевыми аспектами стратегии является "человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность". Конечная цель реализации – "утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности".

Проект был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

"В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных возможностей, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами ЕС и НАТО, США, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины", - сказано в сообщении.

Приоритетные направления политики нацбезопасности, согласно стратегии:

- обеспечение независимости и государственного суверенитета,

- общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала,

- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины,

- европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО),

- восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализовать эти принципы СНБО собирается путем восстановления контроля Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а также путем "осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина".

Кроме того предлагается принять меры "для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях".

Ранее Данилов заявлял, что стратегия будет разработана на основании потенциальных угроз, которые должен определить совет.

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Владимир Зеленский безопасность стратегия снбо
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