СНБО принял стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Сегодня, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на секретаря Алексея Данилова.

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По словам Данилова, стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и является основой для подготовки государственных программ, касающихся ОПК.

В стратегии, в частности, заложены совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Стратегия также предусматривает создание Агентства оборонных технологий для внедрения инновационных проектов и развития критических технологий в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Кроме того на заседании СНБО рассматривали вопрос о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами, его обсуждали в режиме "секретно".

23 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО о стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

25 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии военной безопасности Украины.

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Наталия Медведева

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