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СНБО принял стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

18.06.2021, 19:47
СНБО принял стратегию развития оборонно-промышленного комплекса - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Сегодня, 18 июня, Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на секретаря Алексея Данилова.

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По словам Данилова, стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики и является основой для подготовки государственных программ, касающихся ОПК.

В стратегии, в частности, заложены совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО.

Стратегия также предусматривает создание Агентства оборонных технологий для внедрения инновационных проектов и развития критических технологий в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Кроме того на заседании СНБО рассматривали вопрос о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами, его обсуждали в режиме "секретно".

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Наталия Медведева
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снбо ОПК оборона Алексей Данилов
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