СНБО: Россия не выполнила решение трибунала по морскому праву

Буксир "Яны Капу"

Решение Международного трибунала по морскому праву по делу плененных Россией украинских моряков считается не выполненным до тех пор, пока РФ не вернет Украине захваченные военные корабли. Об этом сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Борис Бабин, передает Крым.Реалии.

"Согласно решения, которое было одобрено Международным трибуналом по морскому праву в этом деле - Российская Федерация должна беспрекословно отдать корабли, а также их экипажи. И именно в таком порядке. Именно выдача кораблей является основным требованием трибунала. Мы не рассматриваем вопросы прав человека, мы рассматриваем вопросы нарушения судоходства. Поэтому пока Российская Федерация не передаст Украине корабли, она не выполнила приказ, который установил суд", - пояснил Бабин.

По его словам, Украина и Россия должны сами договориться о передаче кораблей. Бабин добавил, что ему не известно о таких переговорах или «они не находятся в публичном доступе».

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.

25 июня истек месячный срок с момента принятия решения, Россия была обязана предоставить отчет о выполнении решения трибунала к этой дате.

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