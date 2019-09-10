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Не опубликуют никогда. Зеленский засекретил указы о помиловании

Не опубликуют никогда. Зеленский засекретил указы о помиловании - Фото
Владимир Зеленский и Олег Сенцов (фото - пресс-служба президента)
10.09.2019, 09:21

Указы президента о помиловании наемников Кремля и коллаборационистов, которых отдали России по обмену, засекречены

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью РБК рассказала, что указы президента Владимира Зеленского о помиловании лиц, выданных РФ опубликованы не будут.

"Сколько из тех, кто вернулся в Россию, были помилованы Владимиром Зеленским? Звучали разные цифры, от 12 до 16. Будут ли опубликованы указы о помиловании?", – спросил журналист.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", – объяснила Денисова.

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