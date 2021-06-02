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СНБО соберется 4 июня: рассмотрят сотрудничество с НАТО и еще семь вопросов

02.06.2021, 21:29
СНБО соберется 4 июня: рассмотрят сотрудничество с НАТО и еще семь вопросов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – будут обсуждать сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Как отмечается, президент Владимир Зеленский утвердил представленную секретарем СНБО Алексеем Даниловым повестку дня.

Сообщается, что на заседании рассмотрят восемь вопросов.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", – говорится в сообщении.

  • 14 мая СНБО ввел санкции против более чем 600 человек и поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Президент сообщил, что применены персональные санкции против 557 "воров в законе", известных в мире.

Читайте также: Миссия ООН раскритиковала закрытие каналов Медведчука из-за "стандартов прав человека"

Наталия Медведева
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нато снбо Алексей Данилов
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