СНБО соберется 4 июня: рассмотрят сотрудничество с НАТО и еще семь вопросов

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – будут обсуждать сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Как отмечается, президент Владимир Зеленский утвердил представленную секретарем СНБО Алексеем Даниловым повестку дня.

Сообщается, что на заседании рассмотрят восемь вопросов.

"Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", – говорится в сообщении.

14 мая СНБО ввел санкции против более чем 600 человек и поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Президент сообщил, что применены персональные санкции против 557 "воров в законе", известных в мире.

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Наталия Медведева

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