СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа до 2021 года

Александр Турчинов

СНБО на сегодняшнем заседании утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, госбюджет на 2019 год предусматривает увеличение финансирования задач обороны и безопасности на 33,3 млрд грн по сравнению с 2018 годом. В целом предусмотрено 212 млрд грн, что составляет 5,37% ВВП.

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Турчинов отметил, что по итогам выполнения гособоронзаказа в 2018 году в ВСУ было поставлено более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

По словам секретаря СНБО, в 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия.

В первую очередь это касается ракет с увеличенной дальностью поражения и комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, что, по словам Турчинова, значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.

"Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов", - сказал секретарь СНБО.

В 2018 году украинские силовые структуры получили от госконцерна Укроборонпром более 2,5 тысяч единиц высокоточного вооружения.