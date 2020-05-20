Снова дезинформация. В МИД отреагировали на заявление РФ о Зеленском

Сергей Лавров (фото - EPA)

Комментарий МИД РФ по поводу годовщины президентства Владимира Зеленского является дезинформацией, которая ставит под сомнение настроенность России к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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Украинские дипломаты считают, что Кремль снова пытается "навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины".

В украинском ведомстве отмечают, что в МИД РФ обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это дезинформация, подчеркивают в МИД Украины, так как настоящая причина ухудшения взаимоотношений — агрессия России против Украины.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", - сказано в заявлении МИД Украины.

Сегодня Зеленский подвел итоги первого года в должности президента, дав трехчасовую пресс-конференцию.





