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Снова дезинформация. В МИД отреагировали на заявление РФ о Зеленском

Снова дезинформация. В МИД отреагировали на заявление РФ о Зеленском - Фото
Сергей Лавров (фото - EPA)
20.05.2020, 23:51

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив", - заявили в МИД Украины

Комментарий МИД РФ по поводу годовщины президентства Владимира Зеленского является дезинформацией, которая ставит под сомнение настроенность России к дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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Украинские дипломаты считают, что Кремль снова пытается "навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины".

В украинском ведомстве отмечают, что в МИД РФ обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это дезинформация, подчеркивают в МИД Украины, так как настоящая причина ухудшения взаимоотношений — агрессия России против Украины.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию", - сказано в заявлении МИД Украины.

Сегодня Зеленский подвел итоги первого года в должности президента, дав трехчасовую пресс-конференцию



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия МИД
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