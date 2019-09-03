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Снятие иммунитета с президента внесут в Раду на следующей неделе

Снятие иммунитета с президента внесут в Раду на следующей неделе - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 13:29

В Слуге народа надеются, что за него проголосует даже фракция ОПЖЗ

Закон о процедуре отстранения президента от должности будет внесен в Верховную Раду на следующей неделе. Об этом заявил в комментарии журналистам первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Этот вопрос мы вносим буквально на следующей неделе, один из наших первых законов - это закон про иммунитет"- сказал он, отвечая на вопрос журналистов, когда "снимут неприкосновенность" с президента Владимира Зеленского.

Согласно проекту закона, который размещен на сайте Верховной Рады, парламент может снять с должности президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

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импичмент Руслан Стефанчук
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