Со стороны России 24 февраля в общей сложности выпустили 160 ракет – CNN

Россия запустила в сторону Украины "в общей сложности 160 ракет", заявил 24 февраля высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN.

По словам чиновника, большинство ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности", но общее количество авиаударов включает в себя "сочетание крылатых и средней дальности".

Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

В Киевской области идут бои. Российские войска пытаются вплотную приблизиться к Киеву. На севере и западе пригорода столицы слышны взрывы, низко летают самолеты.

В 04:25 российские войска, предварительно ракетно, атаковали пограничное подразделение в Запорожской области.

Катерина Амеліна

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